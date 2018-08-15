Сьогодні, 15 серпня, орієнтовно до 13:00 год., трамваї № 2 та №7 курсуватимуть за зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Як повідомили в ЛКП «Львівелектротранс», на вул. Винниченка – на початку вул. Личаківської сьогодні замінюватимуть колію.

Відтак орієнтовно до 13:00 год. трамваї курсуватимуть за зміненим маршрутом:

трамвай №2 – із пл. Митної повертатиме на пл. Франка;

трамавай №7 курсуватиме по вул. Шевченка – вул. Промислова (по Личаківській не їде).

Роботи із заміни колії сьогодні планують завершити повністю.

Фото: Гаряча лінія міста