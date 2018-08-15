Порошенко призначив голову Дрогобицької РДА

Президент України Петро Порошенко призначив Андрія Шевкенича головою Дрогобицької райдержадміністрації. Розпорядження про призначення від 15 серпня 2018 року №116/2018-рп з’явилося сьогодні на офіційному сайті Президента України. Про це інформує сайт Дрогобицької РДА.

Андрій Шевкенич призначається головою Дрогобицької районної державної адміністрації Львівської області з 20 серпня 2018 року.

Андрій Шевкенич народився 04.05.1956 р., освіта вища. Заслужений лікар України. Тривалий час очолював Дрогобицьке районне територіальне медичне об’єднання, відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Дрогобицької міської ради. Депутат Дрогобицької міської ради (фракція політичної партії БПП «Солідарність»).

Фото: Дрогобицька РДА