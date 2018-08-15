На вулиці Збоїща завтра перекриють рух транспорту

На вулиці Збоїща (на ділянці від вул. Берестяна до вул. Чигиринська) від завтра, 16 серпня, буде перекрито рух транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У зв’язку з проведенням робіт з влаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації по вул. Збоїща (на ділянці від вул. Берестяна до вул. Чигиринська), від завтра, 16 серпня, з 09.00 год і до 20.00 год 10 вересня, буде перекрито рух транспортних засобів на цій ділянці дороги. Роботи виконуватиме ПП «Будформат».

Об’їзд дороги відбуватиметься відповідно до розробленої тимчасової схеми організації дорожнього руху.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.