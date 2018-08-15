На Львівщині легковик не розминувся з мотоциклом: водій двоколісного отримав численні травми

У Пустомитівському районі легковик зіткнувся з мотоциклом. Водія двоколісного із тілесними ушкодженнями госпіталізовано в хірургічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 серпня о 13.30 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Підбірці, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Опель Астра», 31-річний житель міста Перемишляни, при повороті ліворуч не надав переваги в русі мотоциклу «Кавасакі» під керуванням 26-річного мешканця Городоцького району, внаслідок чого сталося зіткнення.

Мотоцикліста госпіталізовано в хірургічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана лобно-тім’яної ділянки».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін або без такого.