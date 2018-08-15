На хабарі у 600 доларів затримали начальника відділу ГУ Нацполіції Львівщини

У понеділок, 13 серпня, за процесуального керівництва прокуратури області та слідчими Управлінням Служби безпеки України у Львівській області затримано начальника відділу Головного управління Нацполіції у Львівській області, який одержав від громадянина 600 доларів США неправомірної вигоди за внесення змін до інформаційної бази даних про судимість. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

На даний час зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Крім цього, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацію майна.