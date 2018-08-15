Мешканці семи будинків у Львові не отримують гарячу воду

Сьогодні, 15 серпня, гарячу воду отримують 1101 споживач ЛМКП «Львівтеплоенерго». Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 7 будинків у місті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

У Сихівському районі призупинено гаряче водопостачання до будинків на вул. Зубрівська, 32 та вул. Монастирського, 2 через заміну теплової мережі. Завершити всі роботи і відновити водопостачання планують 23 серпня.

У Личаківському районі гарячу воду не отримують мешканці будинків на вул. Піскова, 9 та Солодова, 10 у зв’язку з реконструкцією котельні на вул. Солодова, 6. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 1 вересня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинку на вул. Пстрака, 4 через реконструкцію котельні на вул. Шевченка, 42. Відновити подачу гарячої води планують 1 жовтня.

А будинки на вул. Грінченка, 4-Б, 6-Б не мають гарячої води через порив теплової мережі до ЦТП на вул. Грінченка, 6а. Відновити подачу гарячої води планують після ліквідації пориву.

Адміністрації ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені проведенням необхідних ремонтних робіт.