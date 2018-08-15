Мешканець Львівщини потрапив до лікарні через спалах розчинника

29-річний мешканець с. Тростянець Миколаївського району потрапив до лікарні з опіками обличчя та рук. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Вчора, 14 серпня, о 14:40 год. у Миколаївську центральну райлікарню у стані середнього ступеня важкості госпіталізували мешканця району, який під час господарських робіт отримав опіки тіла.

Медики діагностували потерпілому «опік полум’ям обличчя та верхніх кінцівок». Травми він через спалах парів розчинника.

Наразі всі обставини події з’ясовуються.