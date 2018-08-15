Частина Львова залишилась без світла. Перелік вулиць

Від учорашнього вечора і до сьогодні, 15 серпня, частина Львова не отримує світла через аварії на лініях електропередач. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Галицький район:

14 серпня, о 21:35 год., внаслідок пошкодження обладнання ТП-596-6 кВ тимчасово без електропостачання залишилися мешканці вулиць: Братів Рогатинців – 10 будинків, Валова – 4 будинки, Театральна – 1 будинок, Староєврейська – 2 будинки, Галицька – 9 будинків, пл. Катедральна – 3 будинки.

Залізничний район:

15 серпня, о 05:35 год., внаслідок аварійного відключення ПЛ-0,4 кВ тимчасово без світла залишилися жителі вулиць: Кульпарківська – 16 будинків, Скнилівський провулок – 24 будинки, Смотрицького – 22 будинки, Щирецька – 5 будинків.

Франківський район:

15 серпня, о 05:35 год., внаслідок аварійного відключення ПЛ-0,4 кВ тимчасово без електропостачання залишилися абоненти на вулицях: В. Великого – 3 будинки, Городоцька – 1 будинок, Кульпарківська – 11 будинків, Наукова – 6 будинків, Пулюя – 2 будинки, Симоненка – 5 будинків.

Всі роботи з відновлення електропостачання тривають.