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Августовське водосвяття під Собором св. Юра зібрало сотні вірян

Олена Карп'юк

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Вчора, 14 серпня, водосвяття з нагоди 1030-річчя Хрещення Русі-України зібрало на площі Святого Юра сотні вірян. До освяченої води додали воду із різних чудотворних джерел. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

«Молитовним збором вірним Богові людей святкуємо 1030-річницю Хрещення Русі-України. У давнину у цей день відбувалися різні події, пов’язані із знаменням святого Хреста. І звідси походить це свято. Воно збігається з датою Хрещення Русі, коли святий Володимир закликав і люди хрестилися у водах Дніпра. Люди ставали християнами, приймали віру єдиного Бога. Це не було легке завдання, але завдяки Божому Провидінню Хрещення народу Русі звершувалося, християнство брало верх над поганством», – підкреслив Митрополит Львівський Ігор Возьняк.

Капелан Львівської міської ради отець Павло Дроздяк розповів, що до освяченої води додали воду із Зарваниці, Люрду і з Йордану.

«Відбулося Хрещення України-Русі. І ми, наслідуючи давню традицію, в особливий молитовний спосіб вшановуємо цю дату. Відповідно до рішення Синоду Єпископів, наша Церква закликає, святкуючи цю дату, провести таке водосвяття. І символічно ми додали воду із чудотворних джерел. Щоб ми відчули і справді наповнилися благодаттю Святого Духа. Також нині ми дякували Богу за дар нашої віри», – додав Павло Дроздяк.

Фото: ЛМР

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