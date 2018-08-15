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23 серпня у Львові вшановуватимуть новітніх Героїв

Олена Карп'юк

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У День Державного прапора, 23 серпня, у Львові вшанують світлу пам’ять новітніх Героїв України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Об 11:30 год. на Личакові біля Меморіалу воїнам Української Галицької Армії відбудеться віче за участю представників влади, духовенства та громадськості, а також урочисте покладання квітів.

Панахидою вшанують пам’ять усіх, хто спочиває на полі почесних поховань № 76 і 67, запалять лампадки на могилах Героїв, які загинули під час Революції Гідності. Також свічі пам’яті запалять на могилах генерала С. Кульчицького, полковника А. Соколенка та інших борців за волю України.

«Цей захід організовуємо вже кілька років поспіль на Личаківському кладовищі. Ним ми хочемо нагадати усім про ту ціну, яку заплатили наші Герої за правду і волю. Будемо згадувати всіх Героїв, завдяки яким сьогодні маємо шанс будувати майбутнє країни. Передбачена спільна молитва і поминальне віче. Запрошуємо усіх львів’ян та тих, кому не байдужа доля України, прийти та вшанувати Героїв», – зазначила в. о. начальника управління внутрішньої політики Львівської міськради Марія Пилипчук.

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