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21-річний хлопець на «Мерседесі» в’їхав на Любінській у маршрутку

Олена Карп'юк

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Вчора, 14 серпня, о 20:45 год., на вул. Любінській 21-річний львів’янин, кермуючи автомобілем Mercedes, врізався в маршрутку №16. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій і два пасажири автомобіля Mercedes:

  • водію діагностували садна руки та ноги, його відпустили додому;
  • 20-річній пасажирці діагностували закриту черпено-мозкову травму, струс мозку, перелом правої ключиці, забій шийного відділу хребта. Її госпіталізували у 8 міську лікарню;
  • 22-річному пасажиру діагностували забій правого гомілковостопного суглобу, його госпіталізували також у 8 міську лікарню.

Пасажири маршрутки внаслідок зіткнення не постраждали. Наразі всі обставини події встановлюються.

Фото: Варта 1

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