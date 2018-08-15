21-річний хлопець на «Мерседесі» в’їхав на Любінській у маршрутку

Вчора, 14 серпня, о 20:45 год., на вул. Любінській 21-річний львів’янин, кермуючи автомобілем Mercedes, врізався в маршрутку №16. Про це Львівському порталу повідомили в департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали водій і два пасажири автомобіля Mercedes:
- водію діагностували садна руки та ноги, його відпустили додому;
- 20-річній пасажирці діагностували закриту черпено-мозкову травму, струс мозку, перелом правої ключиці, забій шийного відділу хребта. Її госпіталізували у 8 міську лікарню;
- 22-річному пасажиру діагностували забій правого гомілковостопного суглобу, його госпіталізували також у 8 міську лікарню.
Пасажири маршрутки внаслідок зіткнення не постраждали. Наразі всі обставини події встановлюються.
Фото: Варта 1
Олена Карп'юк