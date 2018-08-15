122 медзаклади Львівщини зареєструвалися у системі eHealth

У Львівській області 122 медичних заклади вже зареєстровані у системі eHealth. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Декларації із лікарями уклали вже 1 077 847 мешканців Львівщини, що становить 42,9 % від кількості населення. Також у системі eHealth зареєструвались 1500 лікарів.

Найактивніше процес укладення декларацій відбувається у Моршині, Червонограді, Бориславі, Трускавці. А також Старосамбірському та Миколаївському районах.

Нагадаємо, що для укладення декларації із обраним лікарем необхідно обрати заклад та лікаря, з яким хотіли б підписати Декларацію, взявши особисті документи, звернутись до закладу, вказати прізвище обраного лікаря та надати документи для введення даних в електронну форму декларації, в тому числі – номер мобільного телефону та документи, назвати код, який прийшов в смс-повідомленні, перевірити свої дані у роздрукованих примірниках Декларації та підписати їх, забрати свій примірник декларації.