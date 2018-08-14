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#Марафонмиру. Львів’янам дають лайфхак-поради, як суперечки переводити у діалоги

Дарина Смеречанська

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У Львові стартував марафон миру «Мир не приходить, ми його творимо». 22 львівських тренери, що працюють у сфері комунікацій та конфліктології, об’єднались заради акції до Дня незалежності — #марафонмиру «Мир не приходить, ми його творимо». Про це Львівському повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Ідея — показати, що мир — не абстракція, а навичка, конкретні дії. Для цього з 1 по 23 серпня щоденно об 11.00 год. на сторінці школи риторики та публічного виступу «Аґрус» у Фейсбуці (https://www.facebook.com/Shkola.AGRUS/) з’являтимуться короткі відео з комунікативними лайфхаками-порадами від фахівців, як зробити спілкування ефективнішим, а суперечки переводити у діалоги.

На думку організаторів, акція привабить увагу до теми пошуку порозуміння у суспільстві та демонструватиме навики, за допомогою яких воно досягається. Вміння ефективно комунікувати, чути інших та доносити свою думку, знаходити точки єднання, стратегії win-win у вирішенні конфліктів — найсильніша зброя, що пришвидшить настання миру в Україні.

Координатор проекту Наталія Кузьма (676 726 128).

 

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