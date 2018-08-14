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До 20 серпня львів’яни можуть реєструватися на Форум Молодіжної столиці України

Юлія Шпак

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До 20 серпня триватиме друга хвиля реєстрації на Молодіжний Форум, який стартуватиме вже цієї осені 6−7 вересня. Форум Молодіжної столиці України буде альтернативним простором для обговорення перспектив підвищення ролі та посилення спроможності молодіжного середовища у забезпеченні розвитку держави, напрацювання рекомендацій для майбутньої всеукраїнської Молодіжної Стратегії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Наскрізними темами форуму стануть актуальні питання участі молоді в місцевому самоврядуванні, будуть обговорені важливі рішення щодо покращення молодіжної мобільності та міграції в рамках навчального процесу, і не тільки. Звісно тема молодіжного підприємництва та працевлаштування молодих фахівців стане частиною загальної дискусії за участі експертів. Поговоримо й про неформальну-формальну освіту, про їхній зв’язок та обов’язкове взаємодоповнення.

Форум передбачає ряд активностей різного формату, серед яких: напрацювання у робочих групах ідей та пропозицій щодо наскрізних напрямів заходу; панельні дискусії за участі представників молоді, органів державної влади і місцевого самоврядування, бізнесу; лекції від лідерів думок молоді; презентація успішних історій молоді на місцевому рівні; пітчинг проектів та стартапів, присвячених соціальному підприємництву.

Організаторами та партнерами Форуму є: К У Інститут міста, Міністерство молоді та спорту України, Львівська міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, ПЛАСТ, AISEC, Національна молодіжна рада України, Студентська рада Львова…

Найактуальнішу інформацію можна дізнатися на офіційній фейсбук сторінці Форуму, www.facebook.com/molodvizh

Нагадаємо, реєстрація триватиме до 20 серпня 2018 року — goo. gl/forms/AugItbGgfL1HRMLg1

Кількість місць обмежена, буде відбуватися незалежний відбір учасників.

Участь є безкоштовною.

Локація: FESTrepublic.

Очікування: 1500 учасників зі всієї України

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