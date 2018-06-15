Вночі у центрі Львова чоловік погрожував перехожим пістолетом

У Львові вночі патрульні затримали хулігана, який погрожував пістолетом чоловіку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівській області.

Сьогодні близько першої години ночі патрульні отримали виклик на вулицю Балабана, де заявникові погрожували фізичною розправою. Зустрівшись із 27-річним чоловіком, інспектори встановили, що до нього з колегою підійшов невідомий приставив до коліна пістолет і сказав, що вистрелить.

«Заявник сказав, що почав чинити опір і вибив предмет схожий на зброю. Тоді невідомий вихопивши магазин розбив лобове скло в автомобіля Ford, який належить заявникові, та викинувши його, втік у невідомому напрямку. Патрульні спочатку знайшли згадані заявником предмети, а тоді обстеживши території виявили особу, яка підпадала під орієнтування», – йдеться у повідомленні.

Чоловік перебував з очевидними ознаками алкогольного сп‘яніння. Він зізнався, що предмет схожий на пістолет належить йому. На місце події викликали слідчих Галицького відділу поліції.

Фото: Патрульва поліція у Львівській області