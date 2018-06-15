Внаслідок ДТП у Бродах 11-річний велосипедист потрапив до лікарні

У Бродах 11-річний велосипедист зіткнувся з автомобілем «Вольцваген Кадді». Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 14 червня о 11:20 год. у м. Броди, 11-річний велосипедист, мешканець м. Броди, здійснив зіткнення з автомобілем «Вольцваген Кадді» під керування 35-річного мешканця с. Боратин Бродівського району.

«Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у Бродівську ЦРЛ з діагнозом: «ЗЧМТ, перелом пальців правої кисті». Причини та обставини події встановлюються», – йдеться у повідомленні.