У Золочівському районі пенсіонер вчинив самогубство на кладовищі

У Золочівському районі на сільському кладовищі виявили тіло пенсіонера. Попередньо встановлено, що він міг здійснити самогубство. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Золочівський відділ поліції 14 червня близько 19.00 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району на кладовищі виявлене тіло чоловіка без ознак життя, пошкоджене вогнем.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Особу померлого встановлено – ним виявився 68-річний місцевий мешканець. Також попередньо встановлено, що причиною загибелі чоловіка могло бути самогубство.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «самогубство» Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.