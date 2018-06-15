У Львові мешканці 75 будинків залишились без гарячої води

Станом сьогодні на ранок гарячу воду отримують 1033 споживачі ЛМКП «Львівтеплоенерго». Тимчасово призупинено гаряче водопостачання до 75 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У Личаківському районі призупинено гаряче водопостачання до будинків на вул. Медової Печери, 5, 7, 9, 11, 27, 29, 39, 39а, вул. Пасічна, 38, 42, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 70, 22, 62б, 62 В, вул. Таджицька, 11а через гідравлічні випробування квартальних теплових мереж від котельні на вул. Таджицька, 4а. Подачу гарячої води буде відновлено 22 червня.

У Франківському районі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Моршинська, 11; вул. Кастелівка, 2, 40, вул. Єфремова, 68, 79, вул. Стрийська, 78, вул. Сахарова, 23, 25, 27, 31, вул. Лазаренка, 36, 38, 40, 42, 48, 48а, вул. Бой-Желенського, 14, вул. Карпинця, 27, вул. Лукаша, 1, 2, 4, 5, вул. Відкрита, 1, вул. Природна, 8, 10, вул. Куликівська, 18б, 39а, 39б, 39 В, 57, вул. Околична, 16, 18, вул. Сміливих, 5, 28а, вул. Кн. Ольги, 5, 5а, 5б, 5 г, 5д у зв’язку із реконструкцією теплової мережі. Подачу гарячої води планують відновити з 27 червня.

Також як повідомляють тепловики проводиться заміна теплової мережі від ж\б на вул. Панча, 186 — до ЦТП на вул. Ю. Липи, 39. Оскільки трубопроводи морально та фізично зношені, труби міняють на попередньо-ізольовані. Тут планують замінити 320 м трубопроводу, діаметром 273\400 мм. На час проведення робіт призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Під Голоско, 1, 15, 17, пр. Чорновола, 99, 101, 103, вул. Ю. Липи, 14, 16, 18, 20, 39, 43, 45, вул. Щепова, 4, вул. Варшавська, 136, у зв’язку із заміною теплової мережі. Подачу гарячої води планують відновити з 27 червня.

Адміністрація ЛМКП «Львівтеплоенерго» просить вибачити за тимчасові незручності, спричинені проведенням необхідних ремонтних робіт.