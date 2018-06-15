Поліція нагадує, як не стати жертвою злодіїв, які «полюють» на велосипеди

Поліція Львівщини нагадує про елементарні правила, які допоможуть власникам велосипедів не стати жертвами зловмисників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, у Стрийський відділ поліції 13 червня звернувся 23-річний житель одного із сіл району. Чоловік поскаржився, що невідома особа викрала його велосипед, який він залишив біля офісної будівлі у райцентрі. Заподіяні збитки склали близько п’яти тисяч гривень. Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 40-річний стриянин.

Ще один велосипед був викрадений уночі того ж дня в Дрогобичі у 34-річного місцевого мешканця з подвір’я його приватного будинку. І в цьому випадку поліцейські встановили особу зловмисника – 29-річного жителя райцентру.

Зазвичай злодії «полюють» на велосипеди, залишені їх власниками без нагляду в громадських місцях, а також у під’їздах та загальних коридорах багатоквартирних будинків, поруч з різними установами і навчальними закладами, неподалік магазинів, особливо там, де відсутні камери відеоспостереження.

Збитки, заподіяні власникам двоколісного транспорту, іноді можуть сягати значних сум, адже окремі велосипеди коштують не менше, ніж вживані автомобілі у цілком пристойному технічному стані. Тому заходи з їх убезпечення абсолютно не зайві.

Оскільки відеокамерами поки що обладнана незначна кількість об’єктів та територій, то бажано залишати велосипеди на стоянках з охороною. Убезпечити їх можуть і спеціальні протиугінні пристрої. Інколи злодія зупинить навіть звичайний ланцюг із замком, яким велосипед прив’язаний до стовпа чи дерева. Не бажано також зберігати двоколісні транспортні засоби у загальних коридорах, під’їздах, на подвір’ях чи у інших місцях, куди зловмисники мають легкий доступ.