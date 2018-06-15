ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція нагадує, як не стати жертвою злодіїв, які «полюють» на велосипеди

Дарина Смеречанська

|

Поліція Львівщини нагадує про елементарні правила, які допоможуть власникам велосипедів не стати жертвами зловмисників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Стрийський відділ поліції 13 червня звернувся 23-річний житель одного із сіл району. Чоловік поскаржився, що невідома особа викрала його велосипед, який він залишив біля офісної будівлі у райцентрі. Заподіяні збитки склали близько п’яти тисяч гривень. Як з’ясували правоохоронці, до скоєння крадіжки причетний раніше судимий 40-річний стриянин.

Ще один велосипед був викрадений уночі того ж дня в Дрогобичі у 34-річного місцевого мешканця з подвір’я його приватного будинку. І в цьому випадку поліцейські встановили особу зловмисника – 29-річного жителя райцентру.

Зазвичай злодії «полюють» на велосипеди, залишені їх власниками без нагляду в громадських місцях, а також у під’їздах та загальних коридорах багатоквартирних будинків, поруч з різними установами і навчальними закладами, неподалік магазинів, особливо там, де відсутні камери відеоспостереження.

Збитки, заподіяні власникам двоколісного транспорту, іноді можуть сягати значних сум, адже окремі велосипеди коштують не менше, ніж вживані автомобілі у цілком пристойному технічному стані. Тому заходи з їх убезпечення абсолютно не зайві.

Оскільки відеокамерами поки що обладнана незначна кількість об’єктів та територій, то бажано залишати велосипеди на стоянках з охороною. Убезпечити їх можуть і  спеціальні протиугінні пристрої. Інколи  злодія зупинить навіть звичайний ланцюг із замком, яким велосипед прив’язаний до стовпа чи дерева. Не бажано також зберігати двоколісні транспортні засоби у загальних коридорах, під’їздах, на подвір’ях чи у інших місцях, куди зловмисники мають легкий доступ.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...