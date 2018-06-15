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Поліцейські оголосили в розшук мешканця Львівщини, який поїхав у зону АТО і зник

Юлія Шпак

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Поліцейські розшукують мешканця Львівщини, який майже чотири роки тому поїхав в зону АТО та через деякий час з ним зник зв’язок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Залізничним відділом поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області розшукується Ощудляк Володимир Степанович, 15.02.1986 р.н., зареєстрований за адресою: Львів-Рудно, який 05.07.2014 року поїхав в зону АТО і з 29.08.2014 року зв’язок з ним відсутній», – йдеться у повідомленні.

Всім, кому що-небудь відомо про місцеперебування розшукуваного, просимо терміново зателефонувати за номером: (032) 238-43-95, або на оперативну лінію 102.

Фото: поліція

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