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Неподалік Львова фура врізалася у «Фіат»: постраждало троє людей

Дарина Смеречанська

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У селі Кожичі Яворівського району фура зіткнулася з легковиком. Унаслідок автопригоди постраждало троє осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 15 червня, близько 8.20 на автодорозі Львів–Краківець.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «МАН 18-403», 19-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Фіат Скудо» під керуванням 26-річного мешканця Яворівського району.

Двох водіїв, а також пасажира «Фіату», 50-річного жителя Яворівського району, із тілесними ушкодженнями доставлено у лікарню.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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