На Сихові викрали автомобіль «Місубіші Лансер»

Сьогодні, 15 червня, на Сихові невідомі викрали автомобіль «Місубіші Лансер». Про це Львівському порталу повідомили у Нацполіції Львівщини.

Так, о 05:53 до служби 102 надійшло повідомленні про те, що за адресою: Сихівський район м. Львів, вул. Кос-Анатольського буд.18 кв.31, викрали транспортний засіб «Місубіші Лансер» (чорний) ВС7417ЕІ, 2008 року випуску, який був припаркованим під будинком.

В автомобілі було приблизно 20 літрів газу і у баку 25 літрів бензину. На даху встановлено дві дуги, позаду був знак інваліда, а з переду наліпка на лобовому склі «спілка ветеранів».