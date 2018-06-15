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На Львівщині впіймали трьох молодиків, які накрали 300 літрів нафтопродуктів

Дарина Смеречанська

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На Турківщині поліцейські відкрили кримінальне провадження за фактом крадіжки дизпалива з нафтопроводу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

 

Так, у Турківське відділення поліції 14 червня близько другої ночі надійшло повідомлення від співробітників «ПрикарпатЗахідтранс» про те, що поблизу селища Бориня невідомі особи здійснили несанкціоноване втручання у нафтопровід.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні троє мешканців Городоцького та Самбірського районів, віком 18, 19 та 25 років.  В каністрах, завантажених у автомобіль «Фольксваген Гольф», правоохоронці виявили та вилучили 300 літрів нафтопродуктів.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере їм міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

 

 

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