ОСТАННІ НОВИНИ

Міськрада Львова виділила гроші на демонтаж незаконної будівлі на Перфецького

Наталя Дуляба

|

Сьогодні, 15 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив виділення 341 тисячі гривень із бюджету Львова на демонтаж незаконної будівлі на вул. Перфецького, 9. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«Пропонуємо виділити Франківській районні адміністрації 341 тисячу гривень  на фінансування робіт із демонтажу незаконно спорудженої будівлі на вул. Перфецького, 9. Для цього є відповіде рішення суду», – зазначив директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук.

Зазначимо, згідно з даними сайту 032.ua, на вул. Перфецького, 9 незаконне будівництво виявили місцеві мешканці ще у 2016 році.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...