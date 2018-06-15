Міськрада Львова виділила гроші на демонтаж незаконної будівлі на Перфецького

Сьогодні, 15 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради погодив виділення 341 тисячі гривень із бюджету Львова на демонтаж незаконної будівлі на вул. Перфецького, 9. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

«Пропонуємо виділити Франківській районні адміністрації 341 тисячу гривень на фінансування робіт із демонтажу незаконно спорудженої будівлі на вул. Перфецького, 9. Для цього є відповіде рішення суду», – зазначив директор департаменту фінансової політики Львівської міськради Олег Іщук.

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Зазначимо, згідно з даними сайту 032.ua, на вул. Перфецького, 9 незаконне будівництво виявили місцеві мешканці ще у 2016 році.