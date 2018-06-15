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Міськрада Львова дозволила будувати житловий комплекс біля хлібзаводу №5

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 15 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради затвердив містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво ТзОВ «Аурум-Сіті» багатоквартирних житлових будинків із вбудованими нежитловими приміщеннями і підземними автостоянками та реконструкцією з розширенням площі за рахунок прибудови існуючої будівлі № 8 на генплані на вул. М. Пимоненка, 7 (у трьох чергах будівництва). Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Як йдеться у проекті рішення, ТзОВ «Аурум-Сіті» будуватиме житловий комплекс на земельній ділянці площею 1,36 га. Цільове призначення землі – для будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку; категорія – землі житлової та громадської забудови. Ділянка розташована в зоні Ж-3 – зоні багатоповерхової житлової забудови відповідно до зонінгу Сихівського району.

Виконком міської ради дозволив забудувати земельну ділянку на вул. М. Пимоненка, 7 на 37,2%. А гранично допустиму висоту майбутнього житла встановив на рівні 37,1 м, а це, за приблизними підрахунками Львівського порталу, – орієнтовно 11-12 поверхів.

Також під час обговорення головний архітектор Львова Юліан Чаплінський зауважив, що майбутній житловий комплекс на вул. М. Пимоненка, 7 складатиметься із 550 квартир, а підземні автостоянки розраховані на більше, ніж 400 паркомісць.

Зазначимо, житловий комплекс на вул. М. Пимоненка, 7 так і називається «Auroom City». Станом на 6 червня тут вже збудували 9 поверхів одного будинку.

Згідно з даними бізнес-сервісу YouControl, ТзОВ «Аурум-Сіті» створили лише два роки тому, а зареєстроване воно саме на вул. М. Пимоненка, 7. Засновниками компанії є Ірина Вітик, Людмила Криницька, Наталія Лихолат, Тетяна Угрин.

Основний вид діяльності ТзОВ «Аурум-Сіті» вказаний як організація будівництва будівель. Розмір статутного капіталу становить 590 тисяч гривень.

Додамо також, що будівельна компанія «Аурум» зводить у Львові житлові будинки на вул. Під Голоском та на вул. Яцкова.

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