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Мер Золочева припинив голодування

Юлія Шпак

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Міський голова Золочева Ігор Гриньків на 33-й день мирної акції протесту #молотмаєсилу припинив голодування. Про це повідомляє видання «Наша українська справа».

 

Зазначимо, що голодування Ігор Гриньків оголосив через незаконне будівництво.

«Сьогодні 33-й день і мені достатньо важко в режимі голодування продовжувати  цю боротьбу. Я розумію, що я так довго витримати не зможу, а сили мені потрібні будуть для подальшої боротьби.  Я вчора розмовляв із представниками духовенства, міськими головами, народними депутатами і багатьма іншими людьми, котрі нас підтримують. Сьогодні я приймаю рішення припинити голодування», – зазначив міський голова Золочева.

Також зазначається, що незважаючи на те, що мер Золочева припинив голодування, акція протесту триватиме надалі. Мешканці Золочева збиратимуться щодня о 12 годині біля самобуду.

Нагадаємо, 14 травня цього року міський голова Золочева Ігор Гриньків оголосив безстрокову акцію голодування. Причиною голодування він назвав бездіяльність інспекції Держархбудконтролю та правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що мери міст Львівщини підтримали міського голову Золочева в боротьбі з незаконним будівництвом.

Фото Наша українська справа

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