Мери міст Львівщини підтримали міського голову Золочева, який оголосив голодування через незаконне будівництво

Мери міст Львівщини підтримали міського голову Золочева в боротьбі з незаконним будівництвом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Присутні були міські голови Львова, Винник, Дрогобича, Яворова, Комарно, Городка, Пустомит та виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абаїмов, попросили мера Золочева припинити голодування і висловили йому свою підтримку. І символічно долучились до боротьби з корупцією — вдарили молотками по незаконній забудові.

«В Конституції України є розділ 11, який говорить про місцеве самоврядування. Ми, члени територіальних громад наших міст, підтримуємо громаду Золочева, підтримуємо нашого колегу Ігоря. 14 травня, коли Ігор почав своє голодування, у вівторок, 15 травня, ми зібралися у Львові в нашому офісі і разом вирішили чим могли допомогти місту Золочеву: ми звернулись до керівника ДАБІ України навести законний порядок з тим незаконним дозволом, що був наданий колись цією структурою. І ДАБІ України скасувала цей дозвіл. Це була перша невеличка перемога.

Ми не зупиняємось, ми будем йти далі, і будемо підтримувати Золочів і вашу громаду, тому що згідно з Конституцією України, всі питання по землі, мають виноситись виключно на сесії міської ради. Ніхто не має права передавати у власність, в оренду земельну ділянку, крім депутатів міської ради. І голова міський має підписати це рішення.

Тут порушений закон однозначно. Тому наші міські голови і Львівщина, всі міста разом із Золочевом! Слава Україні!», — сказав виконавчий директор Львівського регіонального відділення Асоціації міст України Василь Абаїмов.

«Я проти корупції і беззаконня в Україні, проти спроби рейдерського захоплення нашого Бульвару Сковороди і площі Вічевої. На 32 день документи суду пішли знову в апеляцію і будуть розглядатися там і повертатись назад.

Сьогодні до нас приїхали колеги з інших міст. Сьогодні міста Львівщини солідарні з нами. Вдаримо молотами по корупції, щоб всі розуміли, що закон один для всіх», — сказав міський голова Золочева Ігор Гриньків.

Нагадаємо, 14 травня цього року міський голова Золочева Ігор Гриньків оголосив безстрокову акцію голодування. Причиною голодування він назвав бездіяльність інспекції Держархбудконтролю та правоохоронних органів.