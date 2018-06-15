«Львівавтодору» надали функції замовника на будівництво паркінгу на площі Петрушевича

Сьогодні, 15 червня, виконавчий комітет надав ЛКП «Львівавтодор» функції замовника на розроблення історико-містобудівного обґрунтування ділянки перспективної території будівництва підземного багаторівневого майданчика для паркування на площі Є. Петрушевича. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Як повідомляють в управлінні інвестицій та проектів, створення такого майданчика корисне для розвантаження центру міста від надмірної запаркованості автомобілів. Площа Петрушевича знаходиться поблизу вулиць із значною транспортною завантаженістю, тому розміщення там підземного майданчика для паркування дозволить частково вирішити цю проблему.