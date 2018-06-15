Львів’ян запрошують на «Мандрівну виставку цікавої науки»

У Львові 27−28 червня відбудеться презентація всеукраїнського проекту «Мандрівна виставка цікавої науки». Усіх охочих запрошують приходити сім’ями. Вхід на захід безкоштовний. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У жовтні 2016 року в Харківській області стартував проект «Мандрівна виставка цікавої науки», який ініціювали двоє харківських просвітників та ентузіастів науки: Сергій Биченко і Вікторія Круглова. Мета проекту — продемонструвати різноманітні наукові досліди, експерименти, винаходи і наукові явища кожній дитині, яка прагне та шукає знань. Інтерактивна форма роботи такої виставки надасть можливість залучати до захопливого дійства й унікального спілкування усіх охочих.

Мандрівна виставка протягом 2016- 2017 років відвідала 26 із 27-ми районів Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області та м. Тернопіль. Виставку побачило понад 30 тис. школярів і вчителів.

Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки. Окрім Харківської області Мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава. Географія проекту постійно розширюється, а виставку відвідали вже понад 100 тис. людей.

Мандрівна виставка науки у Львові відбудеться вперше, 27−28 червня. Усіх запрошують приходити та експериментувати з цілою сім’єю з 11.00 до 15.00 год. Місце: Експо-центр «Шувар», вул. Хуторівка, 4Б.

Вхід безкоштовний.

На відвідувачів чекають:

наукові досліди

експерименти

винаходи та наукові явища

інтерактивна форма роботи

ігри для дорослих і дітей

можливість експериментувати

відвідувачі дізнаються:

мікроби як люди! Проект напрацьовано спільно з Окфордським університетом

інтерактивна пісочниця (відчуйте себе інженером земної поверхні)

висока напруга (сходи Якова)

нескінченна криниця

закони перевідображення

філологія — це так круто!

психологія

видрукуй собі перстень.

Довідка

Мандрівна виставка протягом 2016−2017 років відвідала усі райони Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області, м. Тернопіль. Мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава.

Виставку уже відвідали понад 130 тис. школярів і вчителів. Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки.