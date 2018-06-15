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Львів’ян запрошують на «Мандрівну виставку цікавої науки»

Юлія Шпак

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У Львові 27−28 червня відбудеться презентація всеукраїнського проекту «Мандрівна виставка цікавої науки». Усіх охочих запрошують приходити сім’ями. Вхід на захід безкоштовний. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

У жовтні 2016 року в Харківській області стартував проект «Мандрівна виставка цікавої науки», який ініціювали двоє харківських просвітників та ентузіастів науки: Сергій Биченко і Вікторія Круглова. Мета проекту — продемонструвати різноманітні наукові досліди, експерименти, винаходи і наукові явища кожній дитині, яка прагне та шукає знань. Інтерактивна форма роботи такої виставки надасть можливість залучати до захопливого дійства й унікального спілкування усіх охочих.

Мандрівна виставка протягом 2016- 2017 років відвідала 26 із 27-ми районів Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області та м. Тернопіль. Виставку побачило понад 30 тис. школярів і вчителів.

Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки. Окрім Харківської області Мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава. Географія проекту постійно розширюється, а виставку відвідали вже понад 100 тис. людей.

Мандрівна виставка науки у Львові відбудеться вперше, 27−28 червня. Усіх запрошують приходити та експериментувати з цілою сім’єю з 11.00 до 15.00 год. Місце: Експо-центр «Шувар», вул. Хуторівка, 4Б.

Вхід безкоштовний.

На відвідувачів чекають:

  • наукові досліди
  • експерименти
  • винаходи та наукові явища
  • інтерактивна форма роботи
  • ігри для дорослих і дітей
  • можливість експериментувати
  • відвідувачі дізнаються:
  • мікроби як люди! Проект напрацьовано спільно з Окфордським університетом
  • інтерактивна пісочниця (відчуйте себе інженером земної поверхні)
  • висока напруга (сходи Якова)
  • нескінченна криниця
  • закони перевідображення
  • філологія — це так круто!
  • психологія
  • видрукуй собі перстень.

Довідка

Мандрівна виставка протягом 2016−2017 років відвідала усі райони Харківської області, а також побувала в м. Святогірську Донецької області, у м. Сватовому Луганської області, м. Тернопіль. Мандрівна виставка побувала в багатьох містах і містечках України. Енергодар і Кам’янка-Дніпровська Запорізької області, Кривий Ріг Дніпропетровської, Горішні Плавні Полтавської, Рубіжне і Сватове Луганської, Чигирин Черкаської областей, Святогірський інтернат «Смарагдове місто», що на Донеччині, а також м. Житомир і Полтава.

Виставку уже відвідали понад 130 тис. школярів і вчителів. Проект швидко розвивається та демонструє великий запит, зацікавлення і потребу в таких форматах представлення і промоції науки.

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