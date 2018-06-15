Біля Львова сталася потрійна ДТП

Вчора, 14 червня, у селі Пасіки-Зубрицькі не розминулись одразу три автомобілі. Внаслідок ДТП постраждала пасажирка одного з автомобілів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 12.20 на автодорозі Київ-Чоп у селі Пасіки-Зубрицькі Пустомитівського району.

«Водій вантажівки «МАН», 60-річний львів’янин, скоїв зіткнення з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер», яким керував 31-річний мешканець Пустомитівського району, після чого «Мерседес» зіткнувся з автомобілем «Пежо». Внаслідок зіткнення пасажирка мікроавтобуса, 35-річна мешканка Золочева, отримала тілесні ушкодження», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.