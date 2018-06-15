Автобусний маршрут № 49 стане комунальним

Автобусний маршрут № 49 з вересня цього року передадуть в обслуговування ЛК «АТП-1». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий, з 11 червня приватний перевізник «Успіх БМ» відновив роботу маршрут № 49 сполученням «Рясне-2 — Приміський вокзал» для того, щоб визначити поточну рентабельність маршруту.

«З 11 червня управління транспорту змусило компанію «Успіх БМ», яка мала б обслуговувати цей маршрут згідно останнього конкурсу, повернутися на маршрут в кількості двох машин. Ми домовилися, що спільно маємо визначити рівень рентабельності цього маршруту. За результатами аналізу кількох днів роботи ми побачили, що маршрут є збитковим. Приватний перевізник без додаткових компенсацій не готовий його обслуговувати. Ми розуміємо, що проведення конкурсу на визначення транспортного перевізника на маршрут № 49 нічого не змінить, і, скоріш за все, жоден перевізник не подасться на цей маршрут. Тому ми пропрацювали з керівником ЛК «АТП-1» і керівником управління транспорту можливість передати в обслуговування цей маршрут комунальному АТП. Наразі такої можливості ми не знайшли, але поставили чітку мету якнайшвидше передати цей маршрут на обслуговування ЛК «АТП-1». Це відбудеться орієнтовно у вересні цього року. Це досить логічно, бо в літку пасажиропотік зменшується.

Відповідно, для зручностей добирання мешканців Рясне ми збільшили кількість машин на маршруті № 6а і продовжили їх роботу до 22.00 год (останній рейс з центру до Рясного)», — повідомив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Андрій Білий.