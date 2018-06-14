Загибель хлопчика, якого у Дрогобичі вдарило струмом, поліція кваліфікувала як нещасний випадок

Вчора, 13 червня, близько 16:50 год., до правоохоронців надійшло повідомлення від медиків про те, що у Дрогобичі помер 10-річний хлопчик. Як попередньо встановили лікарі, смерть дитини настала внаслідок ураження електричним струмом. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у Львівській області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що на вулиці Грюнвальдській у Дрогобичі хлопчик, проходячи кладкою, був уражений електрострумом, від чого він помер на місці події.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі призначено експертизи, проводиться досудове розслідування.