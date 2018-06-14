Внаслідок пожежі мешканець Львівщини отримав опіки на 85% тіла

Вчора, 13 червня, о 16:15 год., у цегляному житловому будинку у c. Муроване Пустомитівського району виникла пожежа. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Внаслідок пожежі отримав опіки ІІІ ступеня важкості (85% тіла) син 84-річної власниці будинку. Його у важкому стані госпіталізували у Львівську комунальну 8-му міську клінічну лікарню.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 40 кв м, металопластикові вікна та двері.

Наразі причина виникнення займання та всі деталі події встановлюються.