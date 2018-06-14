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У Зашкові відзначили 127-му річницю з дня народження Євгена Коновальця

Юлія Шпак

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Сьогодні, 14 червня, у Зашкові відбулись урочисті заходи з нагоди дня народження полковника Армії УНР, голови Проводу українських націоналістів  Євгена Коновальця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Відтак, у Церкві Архистратига Михаїла у Зашкові відправили Службу Божу. Представники влади, громадськість поклали квіти до пам’ятника Євгену Коновальцю та спільно виконали Державний Гімн України.

Окрім того, на могилах батьків Євгена Коновальця відбувся чин панахиди. Опісля народні колективи виконали патріотичні пісні.

 

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