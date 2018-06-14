Центр «Джерело» запрошує дітей та молодь з особливими потребами на спільну Подячну Прощу до Унівської Лаври

У суботу, 23 червня, з 10 до 14 год. відбудеться Подячна Проща до Унівської Лаври, яку організовує навчально-реабілітаційний центр «Джерело» для усіх дітей та молоді з особливими потребами разом з родинами, волонтерами, партнерами та друзями. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

У програмі прощі передбачено: Літургію, багато пісень та святкувань. Також організатори просять брати з собою карімат, посуд на першу страву, перекуску та гарний настрій.

Посилання на подію на фейсбук https://www.facebook.com/events/1 026 548 437 511 313/

Довідка

Благодійна установа Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» була заснована 1993 року батьками дітей з церебральним паралічем товариства «Надія» та волонтерами з Канади. У 2008 році, за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з Управлінням соціального захисту, на базі «Джерела» створено Львівський міський центр реабілітації.

За 25 роки роботи Центру допомогу отримали більше 5 000 дітей та молоді віком від кількох тижнів до 45 років. Сьогодні у нас щодня займаються 170 вихованців та 200 родин в місяць отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку.

Центр «Джерело» фінансується з комунального бюджету міста Львова (50%) та за рахунок благодійних надходжень (50%).