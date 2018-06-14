Сьогодні – Всесвітній день донора крові

У травні 2005 року в ході Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я, міністри охорони здоров’я світу одностайно прийняли заяву про прихильність і підтримку добровільного донорства крові та постановили щорічно проводити Всесвітній день донора крові 14 червня. Цього дня у 1868 році народився також австрійський лікар Карл Ландштейнер, який відкрив групи крові людини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Всесвітній день донора крові координується Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Міжнародною федерацією товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, Міжнародним товариством з переливання крові та Міжнародною федерацією організацій донорів крові. За статистикою ВООЗ, кожній третій людині у світі хоча б раз у житті потрібне переливання крові.

Гаслом цьогорічного Дня донора стали слова: «Подумай про інших. Здай кров. Поділись життям».

За даними головного лікаря Львівського обласного центру служби крові Ярослава Дяківа, із початку року на Львівщині донорами стали 4590 осіб, 520 із них – це донори-волонтери.

Щодня у Львівському обласному центрі служби крові здають кров близько 40-50 людей.

Зазначимо, донором крові може стати кожен охочий віком від 18 до 60 років із масою тіла не менше 50 кг. За один раз донор може здати близько 450 мл крові. Осіб, котрі мають вагу менше, ніж 50 кг або ж мають зріст нижче 150 см, в індивідуальному порядку до здачі крові може допустити лікар-трансфузіолог. Здавати кров рекомендують не частіше, ніж раз на 60 днів.

Донорами не можуть бути особи-носії ВІЛ-інфекції, сифілісу, вірусних гепатитів, туберкульозу, інших важких інфекцій, хворі на гіпертонічну хворобу ІІ-ІІІ ступеня, ішемічну хворобу серця, атеросклероз.

Перед здачею крові:

за 24 години до здачі відмовтеся від жирної, смаженої, гострої, копченої їжі, молочних продуктів;

не вживайте ліки, що містять аспірин та анальгетики за 72 годин до здачі крові;

утримайтесь від вживання алкоголю за 48 годин;

вранці легко поснідайте;

утримайтесь від паління за 2 години до здачі крові;

перед здачею крові випийте солодкий чай.

Після здачі крові:

відпочиньте протягом 10 хвилин;

з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;

протягом 2-3 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якої брали кров;

уникайте інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин;

не бажано в цей день керувати транспортними засобами;

не вживайте алкоголь протягом 8 годин;

прагніть часто та регулярно харчуватися протягом двох діб;

вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб.

Всі, хто бажає стати донорами, можуть здати кров у Львівському обласному центрі служби крові на вул. Пекарській, 65.