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Поліцейські затримали двох львів’ян, які вночі на Шевченка побили та пограбували перехожого

Юлія Шпак

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У Львові правоохоронці викрили зловмисників, які вночі побили та пограбували перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 13 червня близько другої ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків на вулиці Шевченка у Львові двоє зловмисників побили перехожого, відібрали у нього мобільний телефон, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисники напали на 23-річного чоловіка біля будинку, в якому він мешкає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження  за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 30 та 48 років. Речові докази у них вилучено, досудове розслідування триває.

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