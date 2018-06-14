Поліцейські затримали двох львів’ян, які вночі на Шевченка побили та пограбували перехожого

У Львові правоохоронці викрили зловмисників, які вночі побили та пограбували перехожого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, 13 червня близько другої ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що біля під’їзду одного з будинків на вулиці Шевченка у Львові двоє зловмисників побили перехожого, відібрали у нього мобільний телефон, після чого втекли.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що зловмисники напали на 23-річного чоловіка біля будинку, в якому він мешкає.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетні двоє львів’ян віком 30 та 48 років. Речові докази у них вилучено, досудове розслідування триває.