На Жовківщині вантажівка збила насмерть пішохода

Вчора, 13 червня, близько 00:00 год., на автодорозі Червоноград – Жовква –Львів у с. В’язова Жовківського району поза пішохідним переходом 40-річний водій вантажного автомобіля «Мерседес бенц атего», житель с. Підбірці Пустомитівського району, збив насмерть пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.
44-річний чоловік, який виявився мешканцем Жовкви,від отриманих травм помер на місці події.
Наразі всі обставини події встановлюються.
Олена Карп'юк