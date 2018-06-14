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На Яворівщині у горе-підприємця відібрали 3 га комунальної землі

Олена Карп'юк

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Яворівський райсуд Львівської області задоволив позов органів прокуратури області до місцевої райдержадміністрації, фізичної особи (орендаря) та приватного підприємства (суборендаря) щодо визнання недійсним договору оренди земельної ділянки площею майже 3 га у с. Солуки, а також повернення цієї території до комунальної власності. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

 

Встановлено, що вказані землі передано в користування з порушеннями Земельного та Цивільного кодексів України, а також ряду Законів України.

Договір із підприємцем був укладений на 50 років, а земля призначалась для рибогосподарських потреб та організації відпочинку населення.

Варто наголосити, що відповідно до вимог закону, аби визначити розмір орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, потрібно провести їхню нормативну грошову оцінку, чого у цьому випадку не було зроблено.

Відтак за користування цією землею до бюджету сплачувались кошти в мізерному розмірі – 23 грн 38 коп за гектар на рік (із врахуванням коефіцієнту індексації).

Зараз Вороцівській сільській раді на Яворівщині повернули назад у власність земельну ділянку водного фонду, вартістю понад 6 млн грн.

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