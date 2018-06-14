На Львівщині під час проведення ЗНО поліція виявила 30 порушників, які намагались пронести електронні пристрої

Під час проведення ЗНО поліцейські охорони Львівщини виявили тридцять заборонених електронних пристроїв. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Під час охорони ЗНО забезпечувалося збереження контейнерів від початку і до кінця роботи пунктів оцінювання, проводились огляди учнів.

У цьому році, як і в минулих роках, під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання працівники поліції охорони виявляли порушників, котрі намагалися пронести мобільні телефони та інші заборонені засоби зв’язку на іспит. Так цього річ було виявлено тридцять таких порушників.