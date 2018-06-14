На Львівщині через сильні опади підтопило житлові будинки

Рятувальники ліквідовують наслідки інтенсивних опадів, що випали на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 14 червня о 06:32 до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ускладнення погодних умов (сильних дощів) відбулося підтоплення підвального приміщення у двоповерховому житловому будинку в м. Львові на вул. Яворівська, 8. На місці події працюють рятувальники 2 ДПРЧ м. Львів. За допомогою мотопомпи відкачано 12 куб. м води.

Ще одне повідомлення до рятувальників надійшло о 07:25 про підтоплення житлового будинку в с. Зимна Вода на пл. Князя Святослава, 18, Пустомитівського району. Внаслідок сильного дощу підтопило підвальне приміщення двоповерхового житлового будинку та подвір’я. На місці події працюють рятувальники 31 ДПРЧ м. Львова, які здійснюють відкачування води.

Також о 07:35 до рятувальників надійшло повідомлення про підтоплення присадибної ділянки та підвального приміщення житлового будинку в с. Скнилів на вул. Зарічна, 39, Пустомитівського району. На місці події працювали рятувальники 4 ДПРЧ м. Львова, які здійснювали відкачування води мотопомпою.

Окрім цього, о 08:47 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про підтоплення підвалу заводу у м. Пустомити на вул. Привокзальна, 9. Рівень води у підвалі піднявся на 3 м.

Рятувальники 25 ДПРЧ м. Пустомити за допомогою мотопомпи відкачали 20 куб. м води.

О 08:37 рятувальники отримали повідомлення про падіння дерева на проїжджу частину дороги в м. Кам’янка-Бузька на вул. Степана Бандери, 8. Рятувальники 18 ДПРЧ м. Кам’янка-Бузька розрізали дерево та прибрали його з проїжджої частини.

Фото: ДСНС