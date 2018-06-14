Мешканців Львівщини попереджають про підйом рівня води у річках

Через сильні дощі на території Львівської області очікується підйом рівня води у річках басейнів Сяну і Днiстра. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Сьогодні та завтра, 14-15 червня, у річках басейнів Сяну і Дністра прогнозують підйом рівня води на 0,5-1,5 м. При дуже сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, а в горах збережеться загроза утворення селей.

Згідно з даними Львівського регіонального гідрометцентру, сьогодні на всій території Львівщини пройдуть грози. Вранці та вдень сильні дощі, подекуди град, шквали до 15–20 м/с.