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Мерія хоче передати в оренду дев’ять об’єктів нерухомого майна

Юлія Шпак

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Управління комунальної власності повідомляє про намір передати в оренду 9 об’єктів нерухомого майна терміном на п’ять років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Особи, що бажають отримати зазначені об’єкти нерухомого майна у користування на підставі договору оренди, повинні повідомити до 28 червня 2018 включно про свій намір укласти договір оренди способом скерування заяви про укладення договору на адресу управління комунальної власності департаменту економічного розвитку через Центр надання адміністративних послуг м. Львова (пл. Ринок, 1, вхід праворуч, надалі — ЦНАП) або через його територіальні відділення (при районних адміністраціях м. Львова).

Перелік об’єктів:

№ п/п Адреса об’єкта Поверховість Площа (кв.м) Балансоутримувач
Галицький район
1. вул. Дж. Дудаєва, 2 підвал 83,1 ЛКП «Княже місто»
2. вул. І. Франка, 95 підвал 55,9 ЛКП «Снопківське»
3. пл. Галицька, 15 підвал 305,5 ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР»
Залізничний район
4. вул. Я. Головацького, 18 підвал 24,4 ЛКП «Граніт»
5. вул. Хотинська, 12 підвал 22,9
Личаківський район
6. вул. Д. Донцова, 14 підвал 23,6 ЛКП «Господар»
7. вул. І. Рєпіна, 8 півпідвал 9,5
Шевченківський район
8. вул. Т. Окуневського, 1 підвал 115,5 ЛКП «Варшавське-407»
9. вул. В. Липинського, 11 1-ий поверх 7,4 Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради

Цільове призначення — для комерційної діяльності

Заява повинна обов’язково містити пропозицію про цільове використання об’єкта оренди на термін 5 років.

До заяви додається:

  1. Для фізичних осіб — засвідчена заявником копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки).
  2. Для професійних творчих працівників — засвідчені заявником копія диплому про освіту або членського квитка члена творчої спілки.
  3. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців — витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.
  4. Довідка про відсутність справи про банкрутство.

У разі надходження однієї заяви конкурс на право оренди не проводиться, а договір оренди укладається із заявником, який відповідно проводить оплату послуг з незалежної оцінки об’єкта оренди, а також оплату за нотаріальне посвідчення договору оренди.

У разі надходження двох і більше заяв управління комунальної власності департаменту економічного розвитку оголошує конкурс на право оренди у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Докладнішу інформацію можна отримати за тел.: +38 (032) 297 55 15.

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