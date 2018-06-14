ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський театр ляльок запрошує татусів з дітьми на «Сувору вечірку»

Дарина Смеречанська

|

У Львівському академічному обласному театрі ляльок 16 червня з нагоди Всесвітнього дня батька відбудеться «Сувора вечірка для татусів». Про це повідомляють організатори.

 

Львівський театр ляльок запрошує татусів з дітьми на Сувору вечірку. Веселі розваги, розумні розмови, море любові і ніжності для татусів з дітьми. На дві години приміщення театру перетвориться на місце чарівних перевтілень, неймовірних можливостей та пізнавальних цікавинок, де кожен обов’язково знайде розвагу собі за смаком.

На гостей зокрема  чекають: перетворення татусів на супергероїв, можливість спробувати свої сили як актора лялькового театру на майстер класі «Оживлення ляльки», майстер-класи «LEGO» від Технічної студії «Винахідник», виступи на сцені в дуеті (тріо, кварта) з дітьми,  створення разом з дітьми своєї особистої ляльки, фотосесії на фоні декорацій з найкрасивіших вистав нашого театру.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...