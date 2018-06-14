У Львівському академічному обласному театрі ляльок 16 червня з нагоди Всесвітнього дня батька відбудеться «Сувора вечірка для татусів». Про це повідомляють організатори.

Львівський театр ляльок запрошує татусів з дітьми на Сувору вечірку. Веселі розваги, розумні розмови, море любові і ніжності для татусів з дітьми. На дві години приміщення театру перетвориться на місце чарівних перевтілень, неймовірних можливостей та пізнавальних цікавинок, де кожен обов’язково знайде розвагу собі за смаком.

На гостей зокрема чекають: перетворення татусів на супергероїв, можливість спробувати свої сили як актора лялькового театру на майстер класі «Оживлення ляльки», майстер-класи «LEGO» від Технічної студії «Винахідник», виступи на сцені в дуеті (тріо, кварта) з дітьми, створення разом з дітьми своєї особистої ляльки, фотосесії на фоні декорацій з найкрасивіших вистав нашого театру.