ОСТАННІ НОВИНИ

Львівська опера запрошує на перший український концерт відомої на весь світ скрипальки Аделіни Опреан

Юлія Шпак

|

Вперше в Україні з єдиним концертом виступить скрипалька Аделіна Опреан, учениця та асистент найбільш впливового музиканта ХХ століття у сфері класичної музики – Ієгуді Менухіна. Концерт відбудеться 18 червня у Дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

 

Аделіна Опреан викладає у Музичній Академії м. Базель (Швейцарія). Виступала як солістка з такими оркестрами як: Лондонський симфонічний оркестр, Штутгардський камерний оркестр, Тонгалле-оркестр Цюріха та інші. Окрім сольної кар’єри, вона активно концертує як камерний музикант, зокрема, з 1997 року як перша скрипка квартету «Арія». Аделіна Опреан грає на інструменті Лоренцо Сторіоні 1780 р.

На концерті у Дзеркальній залі відома скрипалька гратиме разом із добре знаною львівській публіці піаністкою, заслуженою артисткою України Оксаною Рапітою. Вона викладає на кафедрі спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. Здійснила понад 20 прем’єр української та світової музики, брала участь у записах CD-дисків з музикою українських композиторів, активно гастролює країнами Європи.

У програмі концерту у стінах Львівської опери лунатимуть сонати для скрипки та фортепіано В. А. Моцарта та К. Дебюссі, а також «Шість румунських танців» Б. Бартока.

Проект відбувається в рамках співпраці швейцарської асоціації Галіціана Скола Канторум та Львівської національної опери.

Початок концерту о 19.00. Квитки за посиланням  – Класика й імпресіонізм

Додамо, що у понеділок, 18 червня, об 11 годині у фойє Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться прес-брифінг з нагоди першого в Україні концерту всесвітньо відомої скрипальки Аделіни Опреан

Акредитація: за електронною адресою press.lvivopera@gmail.com

Фото: Оперний театр

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів
Вероніка РОЙ
Обережно, змії! Все, що потрібно знати, аби не стати жертвою плазунів

З настанням тепла все більше людей хочуть втекти на відпочинок кудись на природу, подалі від галасливого міста. Однак бі...

Два роки безкарності
Наталя ДУЛЯБА
Два роки безкарності

Два роки тому, 30 травня 2016 року, на Грибовицькому сміттєзвалищі сталася трагедія, яка забрала життя трьох пожежників ...

Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Невеселі каруселі. Врятувати український «Діснейленд»

В Україні зараз проживає близько 7,5 млн дітей. Всі вони ростуть, розвиваються, спілкуються на дитячих ігрових майданчик...

Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»
Олена КАРП'ЮК
Крапки над «і»: чого чекати львів’янам від реконструкції палацу спорту «Україна»

Сьогодні у Львові активно обговорюють реконструкцію палацу спорту «Україна», що на вул. Мельника, 18. З цього приводу іс...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...