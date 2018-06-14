Львівська опера запрошує на перший український концерт відомої на весь світ скрипальки Аделіни Опреан

Вперше в Україні з єдиним концертом виступить скрипалька Аделіна Опреан, учениця та асистент найбільш впливового музиканта ХХ століття у сфері класичної музики – Ієгуді Менухіна. Концерт відбудеться 18 червня у Дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі театру.

Аделіна Опреан викладає у Музичній Академії м. Базель (Швейцарія). Виступала як солістка з такими оркестрами як: Лондонський симфонічний оркестр, Штутгардський камерний оркестр, Тонгалле-оркестр Цюріха та інші. Окрім сольної кар’єри, вона активно концертує як камерний музикант, зокрема, з 1997 року як перша скрипка квартету «Арія». Аделіна Опреан грає на інструменті Лоренцо Сторіоні 1780 р.

На концерті у Дзеркальній залі відома скрипалька гратиме разом із добре знаною львівській публіці піаністкою, заслуженою артисткою України Оксаною Рапітою. Вона викладає на кафедрі спеціального фортепіано Львівської національної музичної академії імені М. Лисенка. Здійснила понад 20 прем’єр української та світової музики, брала участь у записах CD-дисків з музикою українських композиторів, активно гастролює країнами Європи.

У програмі концерту у стінах Львівської опери лунатимуть сонати для скрипки та фортепіано В. А. Моцарта та К. Дебюссі, а також «Шість румунських танців» Б. Бартока.

Проект відбувається в рамках співпраці швейцарської асоціації Галіціана Скола Канторум та Львівської національної опери.

Початок концерту о 19.00. Квитки за посиланням – Класика й імпресіонізм

Додамо, що у понеділок, 18 червня, об 11 годині у фойє Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться прес-брифінг з нагоди першого в Україні концерту всесвітньо відомої скрипальки Аделіни Опреан

Акредитація: за електронною адресою press.lvivopera@gmail.com

Фото: Оперний театр