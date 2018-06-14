Доба у зоні бойових дій на Донбасі: четверо українських захисників отримали поранення

Минулої доби внаслідок бойових дій четверо українських захисників отримали поранення. Їх було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі Нацбезпеки України.

Луганський напрямок

Тут минулої доби зафіксовано 12 прицільних обстрілів з боку окупантів.

Знову, як і в минулі дні гаряче було біля Новотошківського, де вчора під ранок російсько-окупаційні війська намагалися завдати втрат нашим підрозділам з артилерії калібру 122 мм. Вогонь ворог вів окупованого Голубівського, та випустив 6 снарядів. Також минулої доби біля Новозванівки окупанти випустили 4 міни із мінометів 120-го калібру.

Також 25 ворожих мінометних снарядів вибухнули вчора поблизу Новоолександрівки та Новотошківського. Це сталося минулої ночі, коли противник тричі відкривав вогонь в бік позицій підрозділів ООС з мінометів 82-го калібру.

Окрім того, окупанти неодноразово застосовували озброєння БМП, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших опорних пунктах в районі н.п. Південне, Золоте, Гладосове, Зайцеве, Луганське.

Донецький напрямок

Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 21 ворожу вогневу провокацію.

Гаряче було поблизу Водяного, де вчора вранці, наші позиції були обстріляні окупантами з артилерійських систем 122-го калібру. Упродовж дня ворог випустив 30 снарядів з гармат та 15 мін із мінометів виликих калібрів. Окрім артилерії окупант неодноразово застосовував озброєння БМП.

Під вечір по позиціях Об’єднаних сил в районі н.п. Талаківка бойовики випустили 4 міни 120-го калібру, а окупованого Спартака ворог з мінометів 82-го калібру вкотре обстріляв Авдіївку, випустивши 16 мін.

Не спокійно було вчора також поблизу Гнутового, Широкиного, Верхньоторецького, Павлополя, Лебединського та Мар’їнки. Там окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних типів. Поблизу Красногорівки наші військові були змушені відповідати на ворожий снайперський вогонь.