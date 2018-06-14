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Четверо лучників зі Львівщини змагатимуться за медалі на чемпіонаті Європи

Юлія Шпак

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Чотири львівські лучники поповнили склад збірної України. Про це Львівському повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

На чернівецькому стадіоні «Буковина», 11 червня, завершився чемпіонат України зі стрільби з лука серед юнаків 2001-2003 р.н., юнаків 2004 р.н. та молодших.

Чемпіонат був одним з етапів відбору  кандидатів до складу молодіжної збірної команди України, що братиме участь в подальшій підготовці та боротьбі за право представляти нашу державу на чемпіонаті Європи серед юніорів та кадетів, який відбудеться вже незабаром, 26 червня – 1 липня, в грецькому місті Пафос.

За результатами цього чемпіонату України та попередніх рейтингових етапів відбору, визначено кращих юних представників лучного спорту  України – по 3 спортсмени серед юнаків та дівчат основного складу та по 1-му запасному спортсмену.

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