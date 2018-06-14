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Частина Львова, Сокільники, Малечковичі та Солонка залишились без води

Олена Карп'юк

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Негода на Львівщині знеструмила насосну станцію «Малечковичі». Через це сьогодні, 14 червня, призупинено подачу води в район вул. Кульпарківська, 200−226, вул. Смотрицького, а також у села Малечковичі, Сокільники, Солонку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Мешканцям повернуть воду після відновлення енергопостачання до насосної станції.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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