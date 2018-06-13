Відновлену площу Яцека Куроня офіційно відкриють у неділю

На площі Яцека Куроня завершено ремонтні роботи з реконструкції. У неділю, 17 червня, на площі відбудеться урочисте відкриття інформаційної таблиці. Участь у відкритті візьмуть представники польської делегації — дружина Яцека Куроня, Богдан Борусєвіч, віце-маршалек сенату Польщі, представники наукових інституцій, громадських організацій, міської та обласної влади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, ремонтні роботи з реконструкції пл. Яцека Куроня розпочалися на початку травня. Виконувало роботи ШРП Галицького району на замовлення районної адміністрації.

«На початку травня розпочалися роботи з ремонтну пл. Яцека Куроня. Роботи виконувало ШРП Галицького району на замовлення адміністрації. Під час робіт було встановлено вуличні меблі (лавочки), облаштовано додаткову доріжку для зручностей матерів з візочками та маломобільних груп людей. Досі там були сходи, тому особи з візочками мали трудність щоб туди потрапити. Залишається посіяти траву і встановити урни для сміття. Орієнтована вартість роботі 200 тис. грн», — розповів Андрій Зозуля, голова Галицької Р А.

Нагадаємо, Львівська міськрада присвоїла ім’я Яцека Куроня площі біля Генерального консульства Польщі. За відповідну ухвалу під час засідання сесії 22 березня 2018 р, проголосували депутати ЛМР.

Яцек Куронь — польський політичний діяч, визначний учасник антикомуністичної опозиції народився у Львові 3 березня 1934 року. Він був співавтором стратегії незалежної профспілки «Солідарність» і учасником «Круглого столу» 1989 року, що призвів до виборів і зміни влади у Польщі. Куронь працював міністром праці та соціальної політики у 1989 — 1993 рр. і обирався депутатом Сейму в 1989 — 2001 рр. Помер видатний львів’янин 17 червня 2004 року, похований у Варшаві на військовому цвинтарі Повонзки.