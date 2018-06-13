Великий бізнес Західного регіону перерахував на оборону України 123 млн

З початку 2018 року великий бізнес Західного регіону спрямував на оборону країни 123 мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

За даними податківців, за п’ять місяців 2018 року підприємства, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС, сплатили до державного бюджету понад 123 мільйони гривень військового збору, що на 39 мільйонів гривень більше від показників відповідного періоду минулого року.

Зокрема, у травні цього року надходження військового збору склали 26 млн. грн., що на 9 мільйонів гривень більше ніж було перераховано у травні 2017 року.

Нагадаємо, що військовий збір утримується за ставкою 1,5% з суми доходу, що є об’єктом оподаткування.